Seit 70 Jahren in der KAB

Marie Wachter gehört der KAB Nordhalben seit 70 Jahren an und wurde in der Jahreshauptversammlung ausgezeichnet. Die von der Bundesleitung der KAB ausgestellten Urkunden für Erna Ruf und Dunja Wunder, beide sind seit 25 Jahren Mitglied, werden nachgereicht.

Gemeindereferent Bernd Sorgenfrei ging im Tätigkeitsbericht des Führungsteams auf die Ölbergstunden, welche als Betstunde gestaltet wurde, ein. Im Zuge eines Erwachsenenbildungsabends habe man einen Vortrag zum Bau und der Geschichte des Bamberger Doms angeboten. Als gut besuchte Veranstaltung bezeichnete er den Vortrag des evangelischen Pfarrers Göll über 500 Jahre Reformation.

Mit der KAB-Gruppe will man auch heuer den im vergangenen Jahr verschobenen Ausflug in die Arnikastadt Teuschnitz durchführen.

Manfred Köstner konnte erfreulicherweise mit Mathilde Scherbel und Silvia Wachter zwei neue Mitglieder in den Reihen der KAB begrüßen. Derzeit hat der Verband 49 Mitglieder.

Mathilde Wunder erläuterte, dass der Aktionskreis seit über 30 Jahren nach dem Motto "Sehen, Urteilen, Handeln" aktiv ist. Sie berichtete auch über den Gesprächskreis pflegender Angehöriger. Vor über 20 Jahren wurde dieser ins Leben gerufen und biete den Mitgliedern einen Gedankenaustausch und Ausgleich zur täglichen Pflegearbeit. Ein Jahr älter noch ist die Handarbeitsgruppe, über welcher Ilse Dauer berichtete. Wie immer habe man die gefertigten Handarbeiten verkauft und den Erlös in Höhe von 800 Euro an das Jugendheim, dem Gartenbauverein, für den Friedhof und hilfsbedürftige Kinder gespendet. So konnten in all den Jahren neben der Pflege der Gemeinschaft bisher auch über 17 000 Euro für soziale Aufgaben übergeben werden. Regina Wunder ging auf die Seniorenfahrten ein.

Gabi Zeuß lobte den aktiven KAB-Ortsverband Nordhalben und ihre Mitglieder für ihr vielfältiges Engagement. Die KAB habe viele Bewegungen im Land, der Welt und der Kirche mitgestaltet, sagte sie. Sie habe auch vielen Menschen Heimat und Orientierung gegeben. Die KAB zeige Solidarität in der heutigen Gesellschaft, wo alles schwieriger wird.

Seitens des Kreisverbandes wird es am 1. Mai wieder eine Veranstaltung geben, wobei der Ort bisher noch nicht geklärt ist. Am 4. Mai ist dann der Seniorentag mit Präses Albert Müller in Nordhalben. Nach der Andacht in der Marienkapelle findet ein Vortrag im Gasthaus Wagner statt. Michael Wunder