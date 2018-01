Seit 65 Jahren sind die Brauns nun ein trautes Paar

Auf 65 Jahre Eheglück können Elisabeth und Martin Braun aus Tiefenellern zurückblicken. Da Elisabeth aus Brunn regelmäßig ihre Verwandtschaft in Tiefenellern besuchte, Martin in derselben Straße wohnte, kannten sich beide bereits aus ihrer Kindheit. Gefunkt jedoch hat es zwischen den beiden erst beim Tanzen in Laibarös.Im Jahre 1952 heirateten sie schließlich in der Kirche "Mariä Geburt" in Lohndorf. Elisabeth kümmerte sich um Haus und die vier Kinder und unterstützte ihren Mann tatkräftig in der Landwirtschaft.

Martin Braun arbeitete als Bau- und Lagerarbeiter. Er erledigte bis zu seinem Ruhestand nebenbei alle anfallenden Arbeiten im landwirtschaftlichen Anwesen. Seit vielen Jahren ist Martin Braun als Wiegemeister in Tiefenellern ehrenamtlich tätig. Heute sind beide stolze Großeltern, gehen gerne spazieren und lesen täglich den FT.

Zu ihrem Jubeltag gratulierten drei Kinder, sechs Enkel sowie acht Urenkel. Erster Bürgermeister Wolfgang Möhrlein (CSU) überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Litzendorf und überreichte das Präsent mit den Glück- und Segenswünschen des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer. Stellvertretender Landrat Johann Pfister übermittelte die Glückwünsche des Landkreises Bamberg. Pfarrer Marianus Schramm schloss sich den Wünschen an. red