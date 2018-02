Seit 65 Jahren Seit an Seit: Gretel und Gerhard Graf

65 Jahre Freud und Leid haben Gretel (85) und Gerhard Graf (86) geteilt. Während der Jubilar aus Gehülz stammt, ist seine Frau eine geborene Kopp aus Haig. Bei einem Fußballspiel in Haig hatte es gefunkt. Die kirchliche Trauung erfolgte in der St. Anna-Kirche unter Pfarrer Michael Hofmann. Aus der Ehe gingen die Töchter Maria, Karin und Ursula hervor. Weiter zählen zum Kreis der Familie vier Enkel und fünf Urenkel.

Als Werkzeugmachermeister bei der Firma Stockhard & Schmidt-Eckert in Kronach bildete Gerhard Graf 64 Lehrlinge aus. Von 1960 bis 1966 war er Gemeinderat in Haig. Von 1975 bis 1991 vertrat der Jubilar außerdem 16 Jahre lang die Interessen der Bürger im Gemeinderat der Einheitsgemeinde Stockheim.



In vielen Vereinen aktiv

Seit Jahrzehnten ist Graf Mitglied bei der Feuerwehr Haig, beim Heimat- und Trachtenverein Haig im Frankenwald, bei der SPD, beim Knappenverein Stockheim und Umgebung sowie bei der Gewerkschaft. Auch heute noch packt das Jubelpaar die Reiselust. Gerne haben sie sich an den informativen Kreislehrfahrten des Gartenbaukreisverbandes Kronach beteiligt. Gretel Graf arbeitete insbesondere als Näherin und war einige Jahre bei der Firma Loewe in Kronach beschäftigt.

Sie ist vor allem dafür bekannt, dass sie in den Haiger Wäldern zentnerweise Schwarzbeeren pflückte.

Groß war zum Ehrentag die Schar der Gratulanten. Während die Vereinsabordnungen Gerhard Graf für die langjährige Treue dankten - unter anderem ist er bei der Feuerwehr Haig über 60 Jahre - überbrachte Bürgermeister Rainer Detsch die Glückwünsche der Gesamtgemeinde Stockheim. Insbesondere würdigte er das 22-jährige Wirken des Jubilars in der Kommunalpolitik. Für den Landkreis Kronach gratulierte der Stellvertreter des Landrats, Gerhard Wunder. Schriftliche Glückwünsche kamen vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer.

Ein weiterer Höhepunkt am Ehrentag war das Dankamt in der Haiger St. Anna-Kirche mit Pater Waldemar. gf