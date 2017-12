Seit 60 Jahren ein Paar

Im Kreis der Familien ihrer beiden Kinder, zu denen vier Enkelkinder gehören, zahlreicher Verwandter und Freunde konnten die Eheleute Ewald und Waltraud Trukenbrod das Fest der diamantenen Hochzeit feiern. Vor 60 Jahren waren sie in der Laurentiuskirche der evangelischen Kirchengemeinde Schmölz vor den Traualtar getreten.

So hatte es sich auch Pfarrer Gerald Munzert nicht nehmen lassen, dem Jubelpaar persönlich die Glück- und Segenswünsche der Kirchengemeinde zu übermitteln. Die Glückwünsche des Landkreises Kronach überbrachte stellvertretender Landrat Gerhard Wunder. Im Namen der Gemeinde Schneckenlohe gratulierte Zweiter Bürgermeister Andreas Kristek.

Er erinnerte besonders an das kommunalpolitische Wirken von Ewald Trukenbrod, der 24 Jahre als CSU-Mitglied dem Gemeinderat Schneckenlohe angehörte. Als Förderer des Schneckenloher Vereinslebens ist er Mitglied beim VfR, Turnverein,

bei der Feuerwehr, beim evangelischen Kirchbauverein, Obst- und Gartenbauverein, Partnerschaftsverein Schneckenlohe-Borghetto sowie CSU-Ortsverband, den er viele Jahre als Vorsitzender geleitet hat. Auch für sein unternehmerisches Wirken in der Gemeinde wurde dem Ehepaar gedankt. hfm