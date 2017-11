Seit 40 Jahren Pflege von Kranken

Der Krankenpflegeverein in Weitramsdorf wird 40 Jahre alt. Das soll ein Grund zum Feiern sein, darum wird eingeladen, am Samstag, 25. November, ab 15 Uhr in das Sportheim in Weitramsdorf zu kommen. Der Nachmittag findet seinen gemütlichen Ausklang mit fröhlichem Wirtshausgesang, heißt es in der Einladung. red