Seit 25 Jahren im aktiven Dienst

Der Neubau des Friedersdorfer Feuerwehrhauses verzögerte sich immer wieder. Nach drei Jahren Bauzeit ist er nun aber fertig gestellt und die Feuerwehr Friedersdorf kann ihren Dienstbetrieb wieder ungestört fortführen. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Friedersdorf, Stefan Löffler, sprach anlässlich der Hauptversammlung der Wehr im neuen Dorfgemeinschaftshaus von einem richtigen "Hingucker". Löffler: "Wir wollten keinen Betonklotz, sondern die Baumaßnahme sollte sich in die Umgebung einfügen."

Die 21 Aktiven und die fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr freuen sich jedenfalls auf die Möglichkeiten, die das neue Domizil jetzt bietet.

Kommandant Reiner Zapf berichtete von einer erfolgreich durchgeführten Besichtigung durch die Kreisbrandinspektion. Die Inspektion sei mit dem Verlauf der Übung, dem Ausbildungsstand und der Zusammenarbeit der einzelnen Einheiten sehr zufrieden gewesen. Viel Lob habe die Wehr auch für die Organisation und Durchführung der Herbsttagung des Kreisfeuerwehrverbandes im Schützenhaus in Friedersdorf erhalten.

Vorsitzender Löffler ging in seinem Rückblick auf die verschiedenen Aktivitäten des Feuerwehrvereins ein. Die Wehr hat sich demnach in vielen Bereichen in das örtliche leben eingebracht. Ein Höhepunkt war das 9. Friedersdorfer Oktoberfest, das mit vielen Gästen aus nah und fern im Schützenhaus gefeiert wurde. Viel Zeit und Engagement wurden in die Fertigstellung des Feuerwehrhauses investiert.

Im Sommer 2018 soll das Haus eingeweiht werden, kündigte Löffler an. Der Feuerwehrausschuss werde die Planungen vorantreiben.

Der Dritte Bürgermeister des Marktes Pressig, Klaus Dressel, hob den hohen Stellenwert der Feuerwehren in der Gemeinde hervor. Die Gemeinde unterstütze das ehrenamtliche Engagement nachhaltig Im Hinblick auf die lange Bauzeit des Feuerwehrhauses merkte er an, dass kleine Schritte immer besser seien als große Worte.

Stellvertretend für den Landrat zeichnete Wolfgang Beiergrößlein Frank Zapf für 25 Jahre als aktiver Feuerwehrmann mit dem staatlichen Ehrenzeichen in Silber aus. Für 25-jährige Mitgliedschaft beim Feuerwehrverein Friedersdorf wurde Tino Roscher und Frank Zapf, für 50 Jahre Helmut Rebhan und Josef Fehn geehrt. Seit sogar 60 Jahren hält Paul Zapf dem Verein die Treue.

Christian Barnickel wurde in der Funktion des Jugendwarts bestätigt. red