Seit 25 Jahren halten sich die Alten mit Ball und Bildung jung

Am Dienstagabend fiel bei der Senioren-Gymnastikgruppe des TSV Kehlbachgrund die Gymnastikstunde aus, denn da feierte man das 25-jähriges Bestehen. Statt mit Reifen, Keulen, Seil, Terraband, Ball oder auf der Isomatte zu üben, gab es zunächst ein gemeinsames Abendessen und danach stand ein gemütliches Beisammensein auf dem Programm.

Seinerzeit hatte der frühere Platzwart des TSV Kehlbachgrund, Hans Zillig, dem damaligen Vorsitzenden Theo Voll seine Idee, eine Gymnastikabteilung für Senioren zu gründen, vorgetragen. Diese sollte dazu beitragen, dass sich die nicht mehr aktiven Fußballer weiterhin sportlich betätigen können. Die ersten, die sich Hans Zillig anschlossen, waren der frühere Vorsitzende Andreas Giehl, der frühere Zweite Vorsitzende Emil Gunzelmann und Josef Zenk, der bis heute noch aktiv in der Gruppe wirkt. Als Gymnastiktrainerin übernahm zunächst Doris Breitenbach die Übungsstunden. Seit nunmehr 20 Jahren leitet Rita Seelmann die Seniorenabteilung und hält diese auf Trab bei Dehnungs- und Gelenkigkeitsübungen. Bei Bedarf wird sie von Doris Schober und Josef Storath unterstützt. Durch vielseitige Fortbildungen in Übungsleiterseminaren und unterstützt durch die Turngeräte des TSV gestaltet Rita Seelmann die wöchentlichen Übungsstunden abwechslungsreich.



Erst dehnen, dann karten

Die hohe Beteiligung von 80 bis 90 Prozent der aktiven Turner beweist die Beliebtheit der Trainingseinheiten. Zurzeit nehmen 13 Mannen im Alter von 53 bis 83 Jahren aus Kleukheim, Prächting, Schweisdorf und Oberküps das Angebot des Sportvereins war. Aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. "Nach den Übungsabenden wird im Sportheim Bierkopf gekartet und geplaudert. Im Sommer finden die Übungsstunden auf dem Sportplatz statt,oder es wird eine Radtour unternommen - zu umliegenden Biergärten. Das hält die Kameradschaft aufrecht", erzählt der 83-jährige Josef Zenk.

Zur Weihnachtszeit wird immer eine stimmungsvolle Feier abgehalten. Jedes Jahr unternimmt die Gruppe mit der Bahn eine Städtereise. "Das waren immer schöne und vergnügliche Tage, die wir zusammen verbracht haben, und durch die jeweilige Stadtführung konnten wir auch unseren Horizont erweitern", berichtet Hans Gaar. Von verschiedenen Ausflügen waren auch Anekdoten an den Tischen zu hören. Der Vorsitzende des TSV, Dominik Zenk, gratulierte während der Feier zum 25- jährigen Bestehen. Lobenswert bezeichnete er nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Ertüchtigung. Da die Aktiven ein hohes Durchschnittsalter haben, sei Nachwuchs gern gesehen, erklärt die Gymnastikleiterin Rita Seelmann im Gespräch auf Nachfrage. "Übungsabende finden immer dienstags im Sportheim statt." Beginn ist während der Sommerzeit um 19.30 und zur Winterzeit um 19 Uhr.

"Während meiner elf Jahre, die ich nun dabei bin, hat es noch nie Streit oder ein böses Wort untereinander gegeben", stellt Hans Gaar fest. "Also einem Schnupperabend steht nichts im Wege. Platz ist noch vorhanden. Außer Turnschuhen und Isomatte wird nichts benötigt", erklärte Doris Schober.