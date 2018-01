Seit 1977 kam kein Kind mehr ums Leben

"Seit 1977 im Schulbusverkehr kein getötetes Kind und keine Schwerverletzten." Was Alfons Hrubesch von der Kreisverkehrswacht aussprach, ist die Bilanz von 40 Jahren respektablem Einsatz. Im Hotel und Gasthof "Alte Post" kamen aber auch Menschen zusammen, die an dieser Bilanz mitgearbeitet haben. Es war ein Ehrungsabend für 40 Jahre Einsatz verdienter Mitglieder.



Fortbildung inklusive

Alfons Hrubesch wäre wohl nicht Alfons Hrubesch, wenn er die Liturgie eines Ehrungsabends nicht auch noch mit einer Fortbildung anreichern würde. Und da saßen sie also, die Busfahrer und Schulbushelfer, den Ausführungen eines Fahrlehrers lauschend, der auch gestandenen Busfahrern noch für den Fall eines Schulbusunglücksfalles seine Rolle als tonangebender Krisenmanager darlegte. Wer, wenn nicht der "Kapitän" des Busses sollte Anweisungen geben und eine gewisse Anordnungsgewalt haben? Derlei kam zur Sprache, so wie auch das kleine, mit einem Messer versehene Rettungshämmerchen, das mittels Springfeder eine Glasscheibe zum Bersten bringen und den Ausstieg aus einer bedrohlichen Situation im Bus ermöglichen kann. Ein Gimmick, ein Geschenk und zudem womöglich die Weiterentwicklung des in Bussen geläufigen Rettungshammers, jetzt auch für Buspassagiere zu haben und mit sich zu führen. Es gibt offenbar Bewegung in den Themen rund um Bus- und Schulbusverkehrssicherheit.



Coburger haben es abgekupfert

Auf Bewegtes rund um Schulbus-Sicherheit sollte auch Udo Skrzypczak zu sprechen kommen. Oberfrankens Polizei-Vizepräsident griff Passagen des Rückblicks auf, den der einstige Kommissar Hrubesch begonnen hatte. Dabei goss Skrzypczak Balsam auf die Seele der Menschen des Lichtenfelser Landkreises: "Wir Coburger haben es im Prinzip nur abgekupfert von den Lichtenfelsern", sagte Skrzypczak zu dem vor 40 Jahren von Hrubesch zuwege gebrachten Schulbusweghelfersystem, das von ehrenamtlichen Mitmachern getragen wird.



Die Einsicht kam erst später

Wie viel Bewegung und Veränderung im Thema "Straßenverkehrssicherheit" liegt, sollte Hrubesch dann aus seiner Sicht ausführen. So habe 1977 in Elternbeiräten an Schulen absolut noch keine gemeinschaftliche Einsicht zur Sinnhaftigkeit von heute selbstverständlichen Kindersitzen bestanden.

Nach gemeinschaftlichem Abendbrot und Geselligkeit erfolgte im Anschluss die Ehrung verdienter Schulbushelfer für ihren 40-jährigen Einsatz für diese Idee. Markus Häggberg