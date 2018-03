"Seid getrost und fürchtet euch nicht, geht euren Weg mit Gott." Diese Segensworte der versammelten Festgemeinde bekamen am Palmsonntag zwei Mädchen und sechs Jungen übermittelt, die in der Christuskirche ihre Konfirmation feierten und somit das "Ja" zu Gottes Begleitung auf ihrem weiteren Lebensweg offen aussprachen und bekräftigten.

Den festlichen Rahmen erhielt der Festgottesdienst auch durch die musikalische Ausschmückung des Posaunenchores, unter dessen Klängen die jungen Christen zusammen mit Pfarrer Geyer und Mitgliedern des Kirchenvorstandes in die Christuskirche einzogen. Doch auch die Gitarren-Gruppe unter der Leitung von Jugendreferentin Annette Boxdörfer trug mit mitreißenden Beiträgen zur beeindruckenden Atmosphäre des Festgottesdienstes bei.



Jesus Christus als die Quelle

Höhepunkte des Gottesdienstes waren die Konfirmandenfrage, die anschließende Einsegnung unter dem Glockengeläut der Christuskirche und der erstmalige Gang zum Tisch des Herrn. Zuvor hatte Pfarrer Heinz Geyer in seiner Predigt die Jugendlichen mittels der Jahreslosung nochmals ermutigt, auch weiterhin den Lebensweg gemeinsam mit Gott zu gehen: "In eurem Durst nach Anerkennung, Liebe und Zukunft dürft ihr euch der Zusage eures Herrn sicher sein: Dein Durst wird gestillt!", erklärte Pfarrer Geyer, indem er die Jugendlichen ermutigte, Jesus Christus als die Quelle des eigenen Lebens zu erkennen. "Du kannst jederzeit mit deinem Durst zu Gott kommen!", so Pfarrer Geyer.

Eine Überraschung hatten dann noch die Konfirmandeneltern zu bieten: Sie übergaben an ihre Kinder jeweils eine individuell gestaltete Kerze als Zeichen dafür, dass sie sich auch in schwierigen Zeiten Gottes Licht zuwenden können und hier Trost und Geborgenheit finden. Passend dazu übermittelten die Eltern ihre persönlichen Wünsche für den weiteren Lebensweg ihrer Kindern vor der Gemeinde. mts