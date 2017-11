Segen für Pferde und Hunde

Hübsch geschmückte Pferde und herausgeputzte Fuhrwerke locken jedes Jahr im Herbst Tausende Zuschauer in Altbayern und dem westlichen Österreich zu den traditionellen Leonhardifahrten oder -ritten. Vor mehr als 20 Jahren überlegte sich der Reit- und Fahrverein Neustadt, dass dieser schöne Brauch auch in die Puppenstadt passen sollte und lädt seither jedes Jahr zum Leonhardiritt. Seit Jahren beteiligen sich auch zahlreiche Mitglieder des Vereins für Gebrauchshunde (VfG) Neustadt an dem Brauch.

In diesem Jahr findet der Leonhardiritt am Samstag, 11. November, statt. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr auf dem Reitgelände/Hundeplatz an der Krämere in Neustadt. Das Gelände liegt nahe dem Ortsausgang über die Heubischer Straße.

Dort sammeln sich Reiter und Hundeführer und stellen sich zum Umzug auf, der dann um 13 Uhr - begleitet von einem Einsatzfahrzeug der Polizei - zu seiner Tour durch die Stadt startet. Vorbei am TGN-Sportgelände führt die Strecke zur Austraße und dann über die Heubischer Straße wieder zurück zum Vereinsgelände an der Krämere. Dort kommen Mensch und Tier laut Plan um 13.45 Uhr wieder an. Nach einer Andacht ist für 14 Uhr der Beginn der Tiersegnung vorgesehen.

Dazu ziehen die Tiere und ihre Halter an einem als Altar geschmückten Tisch vorüber. Anschließend besteht die Möglichkeit, noch eine Weile auf dem Gelände zu bleiben und sich unter Hunde- und Pferdefreunden auszutauschen.

Im südlichen Bayern und in Teilen Österreichs gibt es diesen Brauch bereits seit mehr als 500 Jahren. Dort wird er in der Ausprägung als eine Prozession zu Pferde begangen, die zu Ehren des heiligen Leonhards von Limoges stattfindet, der im sechsten Jahrhundert gelebt hat.

Der eigentliche Gedenktag für St. Leonhard ist der 6. November. In Neustadt wird der Umzug in der Regel auf den folgenden Samstag gelegt, wenn der 6. ein Wochentag ist. Daher findet er heuer am 11. statt.

In Altbayern wird der heilige Leonhard als Nothelfer und Schutzpatron für das Vieh, besonders für die Pferde verehrt. Darum werden an Leonhardi die Tiere, insbesondere die Pferde, gesegnet.

Während zum bekanntesten Leonhardiritt in Bad Tölz oft mehr als 20 000 Besucher kommen, säumen in Neustadt zumindest einige Hundert Zuschauer die Straßen - wenn das Wetter mitspielt.



Nur mit Helm aufs Pferd

Die Teilnahme am Leonhardiritt in Neustadt ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Reiter werden gebeten, einen Helm zu tragen.

Darauf weisen die Veranstalter der beiden Vereine ausdrücklich hin.