Secondhandbasar für Selbstverkäufer

Selbstverkäufer aufgepasst. Die katholische integrative Kindertagesstätte am Kreuzberg veranstaltet am Samstag, 25. November, in

Kooperation mit der Turnerschaft Kronach einen Vier-Jahreszeiten-Basar für Baby- und Kinderwaren in der kleinen Halle des Turnerheims der Turnerschaft Kronach (Rodacher Straße 7). Für alle am Verkauf Interessierten besteht noch die Möglichkeit, sich gegen eine Gebühr einen Verkaufstisch zu sichern (Kontakt per E-Mail: kreuzbergkita@gmx.de bzw. Telefonnummer 09261/3082691). Angeboten werden gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung, Umstandsmode, Kinderwagen, Babyzubehör, Spielzeug und vieles mehr. Der Verkauf beginnt um 13.30 Uhr (für Schwangere mit Mutterpass inkl. einer Begleitperson um 13 Uhr) bis etwa 16 Uhr. Zur Stärkung werden Kaffee und Kuchen sowie weitere Snacks angeboten. red