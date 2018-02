Ein Erwachsenen-Secondhandbasar für Kleidung und Accessoires (keine Haushaltswaren) findet am Samstag, 3. März, von 9 bis 13 Uhr in der Kultur- und Sporthalle statt. Abgabe der zum Verkauf stehenden Waren ist am Freitag, 2. März, um 18 Uhr. red