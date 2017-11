Sechs vierstellige Ergebnisse in Gruppe 1

Bisher waren vierstellige Ergebnisse in Gruppe 1 der Privatkegelvereinigung Kulmbach eher die Ausnahme, doch am fünften Spieltag kegelten gleich sechs Mannschaften einen 1000er.

Drei Teams unterlagen mit Resultaten, die in den vergangenen Wochen zu Siegen gereicht hätten. Eng geht es in der Tabelle zu: Den Erstplatzierten und das Schlusslicht trennen nur zwei Punkte.

Der KC Herlas trumpfte stark auf und bezwang die Kegelfreunde Melkendorf mit 1072:1028. Auswärtsstark präsentierte sich Gut Holz Kulmbach und führt nun nach seinem 1047:1037-Sieg bei Wacker Römersreuth die Tabelle an - gemeinsam mit den wiedererstarkten Schwarzen Panthern, die gegen die Limmersdorfer Lindenkegler mit 1038:1030 die Oberhand behielten. Von der Tabellenspitze der Gruppe 1 verdrängt wurde der KC Schmied, der zwei knappe Niederlagen hinnehmen musste: 945:946 im Nachholkampf gegen Wacker Römersreuth und 948:950 bei Olympia 72.

In Gruppe 2 der Kegelvereinigung Kulmbach führt der KC Edelherb nach dem 961:877 gegen Bandlschieber II mit weißer Weste die Tabelle an.



Gruppe 1

KC Schmied -

Wa. Römersreuth 945:946

R. Krüger 194/B. Weinmann 179, J. Kempf 191/L. Werner 195, A. Reimann 194/D. Sesselmann 156, J. Peters 200/T. Bohla 221, J. Kempf 166/H.-J. Sesselmann 195.



Schw. Panther Untersteinach - LK Limmersdorf 1038:1030

K. Kunzelmann 212/S. Werner 211, P. Laaber 194/K. Rätke 209, E. Laaber 193/M. Pöhlmann 206, A. Laaber 211/G. Rätke 189, Th. Kremer 228/J. Bergmann 215.



Olympia 72 -

KC Schmied 950:948

Th. Hegen 178/M. Schmidt 168, J. Hahn 193/A. Reimann 208, P. Müller 204/J. Kempf 180, J. Albrecht 191/J. Peters 177, M. Herold 184/R. Krüger 215.



KC Herlas -

KF Melkendorf 1072:1028

J. Ludewig 236 fehlerfrei/A. Jonak 191, M. Gröbner 217/M. Jonak 208, H. Hüttner 215/H. Jonak 223, A. Geyer 196/E. Wunder 202, N. Strobel 208/Th. Bürger 204.



Wacker Römersreuth -

Gut Holz 1037:1047

L. Werner 185/H. Hübner 210, T. Bohla 233 fehlerfrei/M. Spindler 183, Th. Weinmann 209/Ch. Spindler 218, D. Sesselmann 200/K. Meischner 201, H.-J. Sesselmann 210/S. Hübner 235.



Gruppe 2

Bandlschieber Burgkunstadt - KC Mainleus II 979:894

M. Huprich 195/R. Hahn 172, H. Stenglein 196/B. Hahn 173, S. Will 175/K. Hempfling 177, W. Kleine 194/S. Schübel 187, S. Schneider 219/E. Rehe 185.



KC Herlas III -

Wa. Römersreuth II 816:928

K. Geyer 185/B. Weinmann 166, D. Sokol 150/W. Hahn 192, G. Weber 131/M. Buß 226, K. Simbürger 160/W. Wunder 175, F. Heiden 190/B. Weinmann 169.



KC Edelherb -

Bandlschieber II 961:877

M. Dresel 188/M. Reuter 181, Karsten Dresel 193/Th. Gasper 174, A. Vetter 205/P. Stachowiak 168, G. Dresel 198/J. Zens 188, M. Dresel 177/H. Bormann 166.



KC Mainleus -

KC Herlas II 989:994

G. Prinz 196/R. Kosuch 205, K. Riedel 183/A. Lecompagnon 198, H. Hempfling 216/K. Lecompagnon 191, M. Knorr 209/H. Nowotschin 208, K. Riedel 185/D. Hahn 192.

Bandlschieber II -

KC Mainleus I 900:539

M. Reuter 180/K. Riedel 172, P. Stachowiak 162/H. Hempfling 195, Th. Gasper 176/M. Knorr 172, J. Zens 186/0, H. Bormann 196/0. bw