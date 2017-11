Sechs Urenkel gratulieren zum Ehrentag

Christiane Reuther



Zufrieden blickt Rita Bayer auf neun bewegte Lebensjahrzehnte. Am Dienstag konnte die Seniorin im Kreise ihrer Angehörigen im Caritas-Altenwohnheim St. Bruno in Haßfurt den 90. Geburtstag feiern.

Rita Bayer, geborene Wirth, wurde am 14. November 1927 als viertes von acht Geschwistern in Trossenfurt, einem Gemeindeteil von Oberaurach, geboren. Dort wuchs sie auf und arbeitete in der Landwirtschaft. Im Jahr 1948 trat sie mit ihrem Ehemann Hans vor den Traualtar. Der Lebensmittelpunkt war nach der Hochzeit fortan Oberschleichach, die Heimatgemeinde des Ehemannes.

Drei Kinder wurden dem Ehepaar geschenkt, ein Sohn lebt auf Mallorca. Zur Familie zählen mittlerweile vier Enkel und sechs Urenkel. Nachdem der Ehemann der Jubilarin 2006 verstarb, lebte sie bis 2014 alleine in ihrem Haus in Oberschleichach. In dieser Zeit wurde sie bei Tätigkeiten im Haushalt von ihrem ältesten Sohn Hubert unterstützt, der mehrmals pro Woche von Haßfurt nach Oberschleichach fuhr.

Von einem Oberschenkelhalsbruch nach einem Sturz konnte sich Rita Bayer nicht mehr so richtig erholen. Deshalb zog sie vor drei Jahren nach Haßfurt, ins Caritas-Altenwohnheim St. Bruno, wo sie sich wohl fühlt. Vor dem Umzug verbrachte die Jubilarin viel Zeit im Garten bei ihren Hühnern. Sie las auch sehr viel, löste Kreuzworträtsel und strickte mit Leidenschaft.

Neben den Angehörigen, die ihrer Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma Glückwünsche übermittelten, gratulierten auch stellvertretender Landrat Michael Ziegler und Haßfurts Bürgermeister Günther Werner.