Sechs Millionen Euro für die Region

Sechs Millionen Euro an Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen erhalten Kommunen im Landkreis Bad Kissingen vom Freistaat Bayern. Das meldet Landtagsabgeordneter Sandro Kirchner (CSU), der beim Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat nachgefragt hat. Davon profitieren sowohl Landkreise als auch Städte und Gemeinden. Von den staatlichen Mitteln gehen 600 000 Euro an den Landkreis Bad Kissingen, 400 000 Euro an die Stadt Bad Brückenau, 3,5 Millionen Euro an die Stadt Bad Kissingen, 800 000 an die Stadt Münnerstadt und 700 000 Euro an den Markt Wildflecken. Mit Bedarfszuweisungen können beispielsweise eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung und Sonderbelastungen ausgeglichen werden. Stabilisierungshilfen sollen besonders strukturschwachen Kommunen bei der Haushaltskonsolidierung helfen und ihnen Gestaltungsspielräume erschließen. Diese Jahr werden Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen landesweit in Höhe von 150 Millionen Euro ausbezahlt. red