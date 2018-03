Sechs Firmen zeigen ihr Angebot zum dualen Studium

Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft hat in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim am Herder-Gymnasium Forchheim eine Info-Veranstaltung über duale Studiengänge abgehalten.Im Laufe eines Nachmittages wurden die Schüler der 11. Klassen über das Konzept, den Inhalt und den Aufbau eines dualen Studiums informiert. Duales Studium heißt, parallel zu einer beruflichen Ausbildung in einem Unternehmen einen Studienabschluss zu erwerben. Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft möchte dadurch die berufliche Orientierung, auch an den weiterführenden Schulen mit Abschluss einer Hochschulreife, im Landkreis Forchheim verbessern.Andrea Wild, Fachreferentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Oberfranken aus dem Bereich berufliche Bildung, führte die mehr als 100 Schüler aus allen drei Landkreis-Gymnasien (Ehrenbürg-Gymnasium, Gymnasium Fränkische Schweiz, Herder-Gymnasium) und der Fachoberschule (Fos) in die Thematik ein. Im Anschluss stellten sechs Unternehmen aus dem Landkreis Forchheim ihr Angebot an dualen Studiengängen vor. Die Firmen Kennametal, Lidl, Naturstrom, Siemens, sowie Sparkasse und Volksbank Forchheim konnten in drei Runden zu jeweils 20 Minuten in einzelnen Klassenzimmern ihr Angebot präsentieren und boten den Schülern die Möglichkeit, konkrete Fragen zu klären.Der Arbeitskreis stellt außerdem online eine Übersicht über das Angebot von dualen Studiengängen vor Ort zur Verfügung. Insgesamt elf Firmen im Landkreis Forchheim bieten derzeit diese Option mit rund 30 Studienplätzen an. Nähere Information unter www.praktikumsboerse-forchheim.de . red