Sechs Ehrenzeichen vergeben

"Tue Gutes und rede darüber", so der stellvertretende Landrat Gerhard Wunder bei der Auszeichnung von Feuerwehrmännern mit dem staatlichen Ehrenzeichen. Dieses konnte er an Eberhard Braunersreuther und Roland Schuberth für 40-jährige aktive Dienstzeit in Gold überreichen. Das Abzeichen in Silber für 25-jährige Dienstzeit ging an Udo Braunersreuther, Hans-Jürgen Gremer, Harald Gremer und Markus Schön. "Ihr seid beispielgebend für alle ehrenamtlich Tätigen". Leider gebe es auch andere, die nicht bereit seien etwas für die Allgemeinheit zu tun, so Wunder. Ein einwöchiger Urlaub im Feuerwehrerholungsheim Bayrisch Gmein sollte als kleine Anerkennung für die vielen Dienste während der 40 Jahre Feuerwehrdienst gelten. Auch die Ehrenamtskarte soll als ein kleines Zeichen der Wertschätzung gesehen werden. Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger wünschte den Geehrten auch weiterhin Spaß am Feuerwehrdienst. Er verwies auf die Wichtigkeit der kleinen Ortsteilwehren, welche die großen Stützpunktwehren tatkräftig unterstützten. Zuvor blickte der Vorsitzende Harald Gremer auf die mittlerweile 130-jährige Geschichte der Wehr, hier insbesondere auf die Fahnenweihe vor 50 Jahren zurück. Diese wurde in Rattelsdorf handgefertigt. Neben einer Haussammlung wurde die Fahne mit Spenden finanziert und erstmals beim 80. Vereinsjubiläum eingesetzt. Auch wenn es mit der Zeit weniger Kameraden werden, welche hinter der Fahne stehen, möge diese doch auch in Zukunft als Symbol der Zusammengehörigkeit dienen, sagte der Vorsitzende. Die bisherigen Fahnenträger waren Helmut Gremer (1967 bis 1980), Kurt Gremer (1980 bis 1986) und seit 1986 Alfred Klinger. Die Bedeutung der Fahne und die Werte der Feuerwehr hob Bürgermeister Jens Korn hervor. Gerade die kleinen Ortsfeuerwehren seien heute wichtiger denn je. Mit ihrer Schlagkraft und den Ortskenntnissen seien sie die "Seele" der Ortschaften. Er richtete, wie zuvor der Pfarrer im Gottesdienst einen Appell an die Wehrmänner, damit diese auch künftig die Werte der Feuerwehren hochhalten. Grußworte und jeweils ein Geldgeschenk überbrachten Michael Wachter und Stefan Schütz von den Patenwehren aus Nordhalben und Neuengrün.

Kommandant Gräf überreichte auch eine ganze Reihe an Ärmelabzeichen für langjährige Feuerwehrdienste. Für 10 Dienstjahre: Alexander Schuberth, Carola Schuberth, Christian Schuberth, Silke Walter, Holger Brehm, Kerstin Braunersreuther, Verna Braunerseuther, Marianne Hannweber, Klaus Dressel und Andreas Engelhardt. Für 20 Jahre Dienst: Michael Braunersreuther, Nicole Braunersreuther, Udo Braunersreuther, Jörg Drechsel, Hans-Jürgen Gremer, Marcus Schön, Diana Schütz und Harald Gremer. Der Feuerwehr Wolfersgrün stehen bereits seit 30 Jahren Dieter Gräf, Hilmar Goller, Klaus Hannweber, Walter Rüdiger und Thomas Wunder zur Seite. mw