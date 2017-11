Sechs Chöre begeistern in Weißenohe

Beim 31. Landkreissingen, zu dem der Landkreis Forchheim und der Sängerkreis Erlangen-Forchheim unter dem Motto "Erde singe, dass es klinge" in die Klosterkirche St. Bonifatius Weißenohe eingeladen haben, begeisterten insgesamt sechs Chöre beziehungsweise Ensembles aus dem Sängerkreis mit einem Liedgut aus mehreren Epochen.

Der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) und Sängerkreisvorsitzender Norbert Mischke begrüßten die zahlreichen Zuhörer.

Unter der musikalischen Gesamtleitung der stellvertretenden Kreischorleiterin Eva-Maria Noé aus Heroldsbach präsentierte sich zunächst der Männergesangverein Hiltpoltstein unter der Leitung von Ebedil Arnold mit "Der Jäger Abschied" von Felix Mendelssohn-Bartholdy, mit "O, du schöner Rosengarten" und dem bekannten Song "Weit, weit weg" von Hubert von Goisern.

Der dynamische Chorleiter Ingo Behrens aus Erlangen wagte sich mit dem Vocalensemble "Sing-a-moll" aus Röttenbach und dem etwas anderem Chor "Messa di Voce" des Jungen Theaters Forchheim in die schwierige, englischsprachige Welt des Pop, Gospel und Swing.

Ebenfalls mit zwei Gruppen trat Aleksander Ezhelev vor die Zuhörer. Zunächst erklangen vom Vokalensemble Eintracht Thurn zwei russische Lieder, der "Cherubinische Lobgesang" und das berühmte "Tebje Pojem", ehe der Auftritt mit "The Rose" gefühlvoll endete.

Chordirektor Udo Reinhard dirigierte den stimmgewaltigen Männergesangverein Eckenhaid und brachte das "Jauchzet dem Herrn" von Silcher, "My Lord, what a morning" von Otto Groll und das ergreifende "Sancta Maria" von Johannes Schweitzer zur Aufführung.

Beeindruckend und zu Herze gehend hörte sich der Liedvortrag des MGV Eintracht Thurn an, der mit "Des Wanderers Nachtgebet" von C. M. von Weber, mit "Kommt, Trost der Welt" von Wilhelm Nagel und mit dem "Handwerkers Abendgebet" von Franz Morgenroth das stimmungsvolle Landkreissingen beendete, das mit viel Beifall bedacht wurde.

Das Spendenergebnis kam der Chorakademie Weißenohe zugute. red