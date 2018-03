Seat wird in der Klosterstraße zerkratzt

Am Sonntagnachmittag wurde 13.30 und 18 Uhr ein in der Klosterstraße, Höhe Hausummer 2, geparkter Seat mit Bamberger Kennzeichen beschädigt. Der unbekannte Schadensverursacher zerkratzte die beiden Türen und die C-Säule der Beifahrerseite und verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.