Seat auf Hotelparkplatz angefahren

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde die Fahrertür eines Seat Leon beschädigt, der in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Arkadenhotels am Knöcklein abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 0951/9129-210 mit der Polizei in Verbindung setzen.