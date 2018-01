SCW Obermain verliert deutlich

Aufgrund der Heimniederlage verpasste der SCWO in der Fußball-Kreisliga Kronach den Sprung an die Tabellenspitze, dem FC Burgkunstadt wurde diese Möglichkeit genommen: das Spiel gegen den FC Kronach fand nicht statt. Marktzeuln punktete auswärts, Marktgraitz verlor in der Nachspielzeit beim TSV Steinberg. Arnstein und Neufang trennten sich unentschieden.



Kreisliga Kronach

TSV Ludwigsstadt -

TSV Marktzeuln 1:3

Vor 100 Zuschauern entführte Marktzeuln drei Punkte aus Ludwigsstadt. In den ersten 45 Minuten waren Höhepunkte rar gesät, nach dem Seitenwechsel ließ Ibrahimi die Hausherren jubeln (55.). In der Folge gelang des Marktzeuln jedoch, die Partie zu drehen: zunächst glich Frank aus (69.), dann brachte Weigl seine Farben in Führung. Mit seinem zweiten Treffer in dieser Partie machte Weigl kurz vor dem Schlusspfiff dann alles klar (90.). red



SCW Obermain -

TSV Weißenbrunn 1:4

Nach ausgeglichenem Start hatten die Gäste ab Mitte der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Der TSV hatte die besseren Chancen, vorzugsweise eingeleitet über die rechte Seite. Gegen Ende der ersten Hälfte kam dann die beste Phase des insgesamt enttäuschenden SCWO. Doch sowohl J. Halbhuber per Lupfer (35.) als auch Pülz mit fulminantem 20-Meter-Knaller (42.) scheiterten am stark parierenden TSV-Torwart Weise. Nach der Pause sah die heimische Defensive nicht gut aus. Frohnlachs Kuka, der beste Mann auf dem Platz, leitete den Angriff ein und kam einige Pässe später erneut an die Kugel, welche er unhaltbar zum 1:0 ins lange Eck schoss (49.). Weismain reagierte aber. Pülz hatte bereits den Torwart umkurvt, als ein Abwehrbein im letzten Moment dazwischen grätschte (55.). Weißenbrunn blieb aber hartnäckiger. Nach einem Abpraller hämmerte Schütz den Ball per Direkabnahme zum 0:2 ein (58.). Nun folgten beim SCWO Abspielfehler und Deckungsschwächen. Kuka vergab die Entscheidung im Eins-gegen-Eins mit Schlussmann Berthold (62.). Pfreundner aber grätschte die Kugel zur Vorentscheidungins Netz - 0:3 (70.). Nun gab es Auflösungserscheinungen bei der Heimelf. Der eingewechselte Bauer umkurvte Berthold und schob locker zum 0:4 ein (75.). Nach einer Flanke sorgte Will am langen Pfosten mit dem 1:4 für Ergebniskosmetik (78.). asch



TSV Steinberg -

FC Marktgraitz 2:1

Zu Beginn der Partie waren die "Graatzer" im Pech - das Aluminium stand im Weg. Wenngleich Gryglewicz Steinberg per Volleytreffer in Führung brachte, blieb die Partie bis zum Pausenpfiff offen. Auch nach dem Seitenwechsel hatten beide Seiten gute Chancen, vergaben jedoch kläglich. Nach einer scharfen Hereingabe von der Außenbahn brachte ein Steinberger Eigentor den FCM wieder ins Spiel (71.), Sidibe schaffte jedoch den umjubelten Steinberger Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit. red



FC Stockheim -

SG Roth-Main 3:1

Im Kellerderby am Maxschacht begann Stockheim furios. Schubart köpfte den FC nach Flanke von Tögel in Front (10.), zuvor parierte SG-Keeper Kodisch mehrmals glänzend. Per Freistoß aus 20 Metern sorgte Schubart mit seinem zweiten Treffer für den 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel übernahm Roth-Main das Spielgeschehen: Ott verkürzte nach einem Freistoß (53.). Trotz mehrere Topchancen gelang den Gästen der Ausgleich jedoch nicht. Stattdessen machte Schubart mit seinem driten Treffer alles klar (87.). red



SC Jura Arnstein -

DJK-SV Neufang 1:1

Arnstein zeigte zumindest 60 Minuten lang eine spielerisch ansprechende Leistung. Ein präzises Anspiel von Raab nutzte Freitag per Flachschuss zur frühen 1:0 Führung (8.). Bereits fünf Minuten später wurde Fischer steil geschickt und hatte nur noch Torwart Angles vor sich - der Arnsteiner schob das Leder aber am Tor vorbei.

Neufang war effektiver: Einen Fehlpass in der SC-Abwehr nutzte Wachter und bediente Engelhardt, der zum 1:1-Ausgleich vollstreckte. In der Folge hatte Arnsteins Fischer mehrere gute Möglichkeiten, brachte aber keine davon im Neufanger Gehäuse unter. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste der Jura-Elf den Stecker gezogen.

Es lief nicht mehr viel zusammen. Im Gegenteil: Der Gast aus dem Frankenwald drängte auf die Führung, doch Arnsteins Keeper Wich rettete seiner Mannschaft mit Glanzparaden einen Punkt. were