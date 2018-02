SCW Obermain reist als Favorit zur Landesliga-Reserve

Die Fußballer des SCW Obermain wollen mit einem Auswärtssieg am Sonntag (15 Uhr) bei der Landesliga-Reserve des SV Friesen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte der Kreisliga Kronach festigen. Eine halbe Stunde später geht der zweitplatzierte FC Burgkunstadt als Favorit in das Duell gegen den FC Marktgraitz. Auch der TSV Weißenbrunn (4. Platz) will am Sonntag (15 Uhr) seine gute Ausgangsposition nicht verspielen. Dagegen hofft die SG Roth-Main morgen ab 16 Uhr im Heimspiel gegen den TSV Steinberg auf den ersten Saisonsieg.



Kreisliga Kronach



SV Friesen II -

SCW Obermain

Gegen den Dritten SV Wolfersgrün/Neuengrün schaffte der SCW im heimischen Waldstadion noch eine 2:2-Punkteteilung. Der SV Friesen II (12.) siegte im Lokalduell beim FC Stockheim mit 1:0. Mit diesem Dreier sind die Hausherren dem hinteren Tabellen-Mittelfeld ein kleines Stück nähergerückt. Die Weismainer haben auf den Zweiten nur drei Zähler Rückstand.



FC Burgkunstadt -

FC Marktgraitz

Mit einem 2:1-Sieg beim TSV Ludwigsstadt festigte der Aufsteiger FC Burgkunstadt seinen zweiten Tabellenplatz. Einen ganz schwarzen Tag erwischte der FC Marktgraitz bei seiner 1:4-Schlappe auf eigenem Geläuf gegen die DJK-SV Neufang. In dieser Verfassung droht den "Graatzern" beim FCB weiteres Ungemach.



SG Roth-Main -

TSV Steinberg

Nur ein Sparrings-Partner war das Schlusslicht SG Roth-Main bei der 0:6-Pleite in Marktzeuln. Der Vorjahresneunte TSV Steinberg konnte gegen den Vierten TSV Weißenbrunn eine 1:2-Heimniederlage nicht verhindern. Mit einem frustrierenden Torverhältnis von 3:33 und nur einem Zähler aus sieben Saisonspielen liegen die Platzherren abgeschlagen am Tabellenende.



TSV Weißenbrunn -

FC Kronach

Mit nur zehn Toren haben die Weißenbrunner schon 14 Punkte geholt. Sie stellen neben dem Aufsteiger aus Neufang die beste Abwehr und haben nur acht Gegentore zugelassen. Wie wichtig eine gute Defensive ist, hat der FC Kronach (15.) beim Sieg gegen Kleintettau demonstriert. Daran wollen die Gäste anknüpfen. df