SCM will Wiedergutmachung

Nach dem Debakel in der Kreisklasse 4 Schweinfurt vor 14 Tagen mit dem 0:7 in Hesselbach ist bei den Fußballern des SC Maroldsweisach im Heimspiel gegen den SG Dittelbrunn Wiedergutmachung angesagt. Ein Vorhaben, das gelingen sollte, jedoch ist eine mannschaftlich kompakte Leistung, und die nicht nur in der Abwehr, gefragt. Beide Teams rangieren im Mittelfeld der Tabelle, nur zwei Zähler voneinander getrennt.

Kaum lösbar sollte die Aufgabe für Schlusslicht SG Ermershausen/Schweinshaupten beim Tabellenführer SG Stadtlauringen/Ballingshausen sein. Die Gastgeber peilen den Aufstieg an und können sich keine Blöße geben, zumal hinter ihnen mehrere Teams auf einen Ausrutscher der SG warten. Somit wäre schon ein Zähler ein großer Erfolg für die Gäste.

Im Heimspiel traut man dem Tabellenachten TSV Burgpreppach gegen den TSV Schonungen einen knappen Erfolg zu, um sich vorerst einmal etwas aus der Gefahrenzone befreien zu können. Die Schonunger rangieren drei Punkte vor einem der unliebsamen Ränge und werden alles versuchen, zumindest einen Zähler mitzunehmen. di