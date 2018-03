SCM erwartet Spitzenreiter

Die Bayernliga-Volleyballer des SC Memmelsdorf zünden am Samstag ab 20 Uhr ihr letztes Feuerwerk dieser Saison mit einigen Überraschungen für das Publikum und einer abschließenden Feier. Obwohl die Memmelsdorfer selbst nicht mehr Meister werden können, hat das Team aus dem Bamberger Vorort die Möglichkeit, die Meisterschaft zu entscheiden. Mit dem TB/ASV Regenstauf empfängt der SCM den aktuellen Spitzenreiter. Bei einem Sieg der Gastgeber und einem Erfolg des TV Mömlingen (2.) würde Regenstauf auf den zweiten Platz abrutschen. Der SC Memmelsdorf hat seinen dritten Platz sicher. Diese Ausgangssituation verspricht also für ein packendes Saisonfinale. Außerdem hat der SCM noch eine Revanche für die 0:3-Niederlage in Regenstauf offen. Dafür steht Spielertrainer Michael Werner der komplette Kader zu Verfügung.

In der Landesliga Nord-Ost steigt zum Saisonfinale der Derby-Klassiker zwischen der zweiten Mannschaft des SC Memmelsdorf (3.) und dem VC Hirschaid (5.). Anpfiff ist um 14 Uhr in der Regnitzarena. jk