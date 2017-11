Schwitzen in den Ferien

Die Turnerinnen der TS Herzogenaurach und die Volleyballjugend der TSG Weisendorf haben die Herbstferien für ein Sondertraining genutzt.



Turnerschaft Herzogenaurach

Für vier Tage waren die Leistungssportlerinnen ins Trainingslager nach Hof gereist. 37 Turnerinnen zwischen sechs und 21 Jahren sowie zehn engagierte Trainer absolvierten im bestens ausgestatteten Turn-Landes-Leistungszentrum sechs jeweils gut dreistündige Einheiten. Die älteren Mädchen bereiteten sich speziell auf den Regionalentscheid des Bayern-Pokals am 11. November in Rossbach vorm Wald in der Oberpfalz vor, für den sich die TSH in allen vier Wettkampfklassen qualifiziert hat. Ein Rahmenprogramm rundete das Trainingslager ab.



TSG Weisendorf

Die Volleyballjugend der TSG hat einen ganzen Trainingstag in der Halle verbracht. Die mehr als 20 Nachwuchssportler absolvierten verschiedene Einheiten, ein Handicap-Turnier sowie mehrere Spiele. Anschließend wurde in der Halle übernachtet. Sogar eine verletzte U16-Spielerin, die nicht mittrainieren konnte, begleitete ihre Vereinskameraden. red