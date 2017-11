Schwieriges Thema Tod

Die evangelische Kirchengemeinde Thurnau lädt am Sonntag um 17 Uhr zu einem lyrisch-musikalischen Abend "Erklär mit Tod" in die Laurentiuskirche ein. Über Lyrik und Musik findet eine ganz eigene, spannende Annäherung an ein schwieriges Thema statt. Es wirken mit: Evamaria Scheidel, Anika Peter, Jürgen Beck und Dekanin Martina Beck. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. red