Schwieriger Start nach der Geburt

Ein neues Leben bringt so viele Gefühle mit sich, die man für sich erst sortieren muss. Von Freude und Traurigkeit, Erwartungen und Schuldgefühlen bis hin zu Selbstzweifeln. Die Geschwister-Gummi-Stiftung hat ein Angebot für alle Mütter mit Babys zwischen drei und sechs Monaten mit einem schwierigen Start nach der Geburt. Seit Anfang November treffen sich Interessierte wöchentlich jeweils von 9.30 bis 11 Uhr im Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung (Negeleinstraße 5, 95326 Kulmbach). Der Kurs beinhaltet sechs Treffen. Das nächste Treffen ist am morgigen Donnerstag. Weitere Termine sind: 23. und 30. November und 7. und 14. Dezember.

"Das Angebot richtet sich an Mütter, die sich die Welt mit ihrem Baby anders vorgestellt haben, als es nach der Geburt dann tatsächlich gekommen ist. Beispielsweise durch eine Frühgeburt, einen langanhaltenden Babyblues, gesundheitliche Probleme des Babys oder auch einen ungewollten Kaiserschnitt ", erzählt Sandra Klötzer, Sozialpädagogin und Kleinkindpädagogin bei der Geschwister-Gummi-Stiftung.

Bei dem Angebot der Geschwister-Gummi-Stiftung geht es darum, eine angenehme Gruppen-Atmosphäre zu schaffen, in der sich Mütter und Babys wohlfühlen. Alle Gefühle sind dabei ausdrücklich erlaubt. Das Angebot ist kostenlos. red