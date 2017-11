Schwierige Aufgabe beim SVM

Steffen Berghammer



Die Erleichterung war den Spielern und natürlich auch erst recht den Verantwortlichen des 1.FC Lichtenfels (10.) nach dem ersten Saisonsieg zum Heimauftakt in der Fußball-Landesliga Nordost deutlich im Gesicht abzulesen.



Beim überaus wichtigen 2:0-Heimerfolg gegen die keinesfalls spielstark wirkenden Gäste vom ASV Veitsbronn-Siegelsdorf (18.) überzeugte die Mannschaft der beiden Trainer Christian Goller und Alexander Grau dennoch nur phasenweise. Dabei gelang den Lichtenfelsern - wie schon zum Ligaauftakt beim aktuellen Tabellenführer SG Quelle Fürth - erneut die frühe Führung durch Steffen Hönninger (18.). Beruhigend wirkte sich dieser Treffer bei den Korbstädtern aber nicht wirklich aus, wie auch FCL-Trainer Christian Goller nach Spielschluss zugeben musste: "Obwohl der Gegner von der Spielstärke nicht ansatzweise mit der SG Quelle Fürth zu vergleichen war und wir allein vom Chancenverhältnis natürlich einen hochverdienten Sieg eingefahren haben, war mir noch viel zu viel Hektik in unserem Spiel. Das müssen wir schleunigst abstellen."

Tatsächlich wirkten die Lichtenfelser in vielen Phasen des vergangenen Spiels seltsam nervös, obwohl der 2:0-Sieg nie wirklich in Gefahr war. "Jetzt ist es erst einmal wichtig, dass wir drei Punkte auf dem Papier stehen haben", ist Christian Goller erleichtert und fügt an: "Vielleicht lindert das auch unsere Hektik in den folgenden Spielen."



Gestiegene Ansprüche

Bereits am morgigen Sonntag um 17 Uhr steht der 1.FC Lichtenfels beim SV Memmelsdorf (3.) jedoch vor einer riesigen Aufgabe. Die kommenden Gastgeber starteten hervorragend in die neue Saison, besiegten dabei am ersten Spieltag Bayernligaabsteiger VfL Frohnlach (17.) souverän mit 2:0 und rangen Titelmitfavorit ATSV Erlangen (2.) auswärts beim 0:0 einen Punkt ab. "Unser Anspruch ist im Vergleich zur vergangenen Saison logischerweise etwas gestiegen, aber in Memmelsdorf stehen wir vor einer wahren Mammutaufgabe."

Christian Goller äußert sich sehr respektvoll zum kommenden Gegner und erklärt weiter: "In Memmelsdorf wird seit Jahren hervorragende Arbeit geleistet, und ich zähle den SVM daher zum absoluten Spitzenfeld der Landesliga Nordost. Der starke Start hat mich deshalb auch nicht gewundert." Den Grundstein für seine starken Auftritte legt der letztjährige Tabellenfünfte dabei vor allem in einer sattelfesten Defensive heraus, die selbst bei aufkommendem Pressing des Gegners meist die Ruhe bewahrt und saubere Bälle spielen kann. "Wir werden in Memmelsdorf sicher auf eine Geduldsprobe gestellt, werden aber unsere Chancen bekommen", ist sich der Lichtenfelser Übungsleiter sicher.

Alles andere als gut dürfte den Lichtenfelsern diesbezüglich jedoch der Ausfall ihres letztjährigen Toptorjägers Steffen Hönninger schmecken. Der Offensivmann, der in der vergangenen Spielrunde immerhin 17 Mal ins Schwarze traf, wird berufsbedingt in den kommenden sechs Wochen ausfallen und somit eine riesige Lücke im Kader hinterlassen.



Voraussichtliche Aufstellung des FCL: Schulz, Köster; Graf, Schardt, Hellmuth, F. Goller, Jankowiak, Lulei, Zollnhofer, Pfadenhauer, Oppel, Mahr, Wige, Kremer, Wagner, S. Dietz, Mohr, L. Dietz, Gutgesell.