Schweinfurt wird entschleunigt

Der Gesetzgeber erleichtert den Städten und Gemeinden seit Ende Dezember 2016 die Anordnung von Tempolimits speziell vor Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Die Stadt nutzt nun diese neue Möglichkeit und wird in naher Zukunft in weiteren neun Straßen die Geschwindigkeit von heute 50 auf 30 Stundenkilometer herabsetzen.

Das beschloss der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates am Dienstag einstimmig. Antragsteller waren die Grünen und die CSU im Stadtrat. Und: Weil man alleine auf die Einsicht der Autofahrer nicht setzen und die Polizei ihre Kontrolltätigkeit nicht ausweiten kann, dürfte die Stadt alsbald in die kommunale Tempoüberwachung einsteigen. Das kündigte jedenfalls Sicherheitsreferent Jan von Lackum an. Gegenrede dazu gab es keine.



Tempolimit nicht einfach

Ein Tempolimit anzuordnen, war vor der erwähnten Änderung der Verkehrsordnung nicht so einfach und beispielsweise erst möglich, wenn mehrere Unfälle dazu veranlassten, der Bereich also ein Unfallschwerpunkt (vier Unfälle in einem Jahr) wurde. Diese Hürde für Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen sei nun abgesenkt, erläuterte von Lackum. Gleichwohl: Ein Automatismus sei mit der neuen Vorschrift nicht verbunden.

Diese ergebnisoffene Einzelfallprüfung hat die Stadt vollzogen, und das sehr umfassend. Neben den Anträgen von CSU und Grünen gab es auch solche von Bürgern und Einrichtungen selbst. Geprüft wurden letztlich alle Straßen mit Kindergärten (29), Horten (4), Krankenhäusern (3) sowie 26 Schulstandorte.

In Abstimmung mit der Polizei wird nun in neun Straßen, dort mitunter "nur" in Teilbereichen, das Tempo auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt (siehe Kasten). Die Stadt will neben dem neuen Tempo-30-Schild ein Achtung-Kennzeichen beispielsweise mit dem Zusatz "Schule" anbringen. Das erhöht die Aufmerksamkeit und erläutert den Autofahrern den Grund fürs Limit.

Vorerst zurückgestellt wurden die Tempolimits im Bereich Dr.-Pfeiffer- und Pestalozzischule und am Altenheim an den Brennöfen. In Oberndorf wartet man die Entwicklung hinsichtlich Neue Mitte und in der Hauptstraße (Tempo 30 ist angedacht), im Fischerrain das Ende der Neubauarbeiten ab.

Tempo 30 kommt in vier "Fällen" nicht in Betracht: Niederwerrner Straße im Bereich Wilhelm-Löhe-Heim (auch wegen des Zugangs via Gymnasiumstraße); Deutschhöfer Straße trotz Marienstift, Kindergarten St. Anton, Schiller-, Kardinal-Döpfner- und Franziskusschule; Rusterberg im Bereich Friederike-Schäfer-Heim (auch wegen des Zugangs via Judengasse) und in der Galgenleite/Nikolaus-Hofmann-Straße.

Der Grund: Auenschule, der Hort und die AWO-Kindertagesstätten haben ihre Zugänge in der Friedhof-, Merck- und Auenstraße, wo schon Tempo 30 gilt.



Kaum Diskussionen

Diskussion gab es praktisch keine, was zeigte, dass der Stadtrat hinter diesem Schritt der fortgesetzten Entschleunigung steht. Nicht jedem war allerdings klar, dass in den Wohngebieten ohnehin schon fast flächendeckend Tempo 30 gilt.

Erwähnenswert ist der ausdrückliche Dank von SPD-Fraktionschef Ralf Hofmann an CSU und Grüne, die mit ihren Anträgen wie die SPD kürzlich in der Hennebergstraße mit dazu beitragen, "dass Schweinfurt 30 wird". Er nannte die Limitierung "kein Gängeln der Autofahrer, sondern einen Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer". Man müsse für Fuß vom Gas auch werben, in der Hennebergstraße werde Tempo 30 noch oft missachtet. Dass Werbung allein nicht genügt, stellte OB Sebastian Remelé fest. Die Entscheidung bedeute auch Kontrolle und Ahndung, inklusive Ärger.

In der neuen Zone Ignaz-Schön-Straße gilt Tempo 30 "nur" von 7 bis 18 Uhr.

In den Straßen Gustav-Heusinger, Wüstenfeld und Sachskolonie wird Tempo 30 wegen des hohen Radaufkommens alsbald kommen.