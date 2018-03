Schweinepest war Thema

Haupttagesordnungspunkt bei der Jahreshauptversammlung der Hegegemeinschaft Hollfeld war das Referat von Iris Fuchs über die Afrikanische Schweinepest (ASP). Sie stellte heraus, dass das Problem nicht zu unterschätzen sei, da es derzeit noch keinen Impfstoff gegen diese Pest gebe, und dass Jäger, Landwirte und Landratsamt beim Kampf gegen die Seuche eng zusammenarbeiten müssten. Die Übertragung erfolge nicht nur über das Schwarzwild, sondern beispielsweise über Schlachtabfälle und Speisereste.

Der Dritte Vorsitzende des Jägervereins Bayreuth, Norbert Dörfler, bat darum, das für 2019 vorgesehene Verbissgutachten von den Jägern und Jagdpächtern mit zu unterstützen. Des Weiteren appellierte er an die Jäger, das Schwarzwildgehege in Aufseß zu besuchen und die Hunde ausbilden zu lassen. Im letzten Jahr fehlten bei der Schwarzwildjagd bis zu 180 Hunde.

Vorsitzender Andreas Sachta berichtete, dass der Hegering Hollfeld beim letzten Hegeringschießen den ersten Platz belegte. Des Weiteren wurde eine Hubertusmesse abgehalten, und das Messgerät für Begarellbelastung sei bei Otto Munsch in Moggendorf untergebracht. gel