Schweige-Pilgern am Karfreitag

Die ökumenische Kurseelsorge lädt am Karfreitag, 30. März, alle Interessierten zu einem "stillen Pilgerweg" ein. Von Kirchschletten aus geht es dabei über den Veitsberg nach Bad Staffelstein. Unterwegs stimmen Momente der Stille und meditative Impulse die Pilger in die Ereignisse des Karfreitagsgeschehens ein. Start ist um 11 Uhr am alten Pfarrhaus. Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt. Anmeldung und Informationen bei Pilgerbegleiter Reinhold Bayer unter Telefon 09547/4479134. red