Schwarzfahrt endet in Polizeigewahrsam

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr von einem Zugbegleiter verständigt, dass eine Frau ohne Fahrschein mit dem Zug von Bamberg in Richtung Lichtenfels unterwegs sei. Die 20-jährige Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, ihre Personalien wurden überprüft. Anschließend wurde sie an die Bundespolizei übergeben.