Schwarzer Tag für die SKC-Teams

Drei Niederlagen, nur ein Sieg: Die Sportkegler des SKC Eggolsheim können mit den Ergebnissen nicht zufrieden sein - abgesehen von den Damen II in der Bezirksoberliga. Besonders enttäuschend war die hohe Heimpleite der Herren I.



Damen, 2. Bundesliga Mitte

SKC Eggolsheim -

BW Lauterbach 2:6 MP

Eine bittere, aber verdiente Niederlage mussten die Damen des SKC hinnehmen. Die Tabellensituation hat sich trotz der Niederlage nicht verändert, weiterhin steht man auf Platz 2. Da der Erstplatzierte SV Pöllwitz auch verloren hat, hätte man die Meisterschaft jedoch noch spannender gestalten können.

Bereits im Startpaar hatten Helga Friede und Anna Ritthaler ihre Probleme. So spielte Friede verhalten, behielt aber mit 539:516 die Oberhand und holte den ersten Mannschaftspunkt (MP). Ritthaler erkämpfte sich zwar im letzten Durchgang einige Holz und auch den Satzpunkt, was aber nicht reichte, um den MP zu holen (517:521). Die Mittelpaarung mit Kathrin Hübner und Corina Wirsching brachte Licht und Schatten. Keinen guten Tag erwischte Hübner, die ihr Spiel mit 486:518 Holz verlor. Nebenan überzeugte Wirsching mit dem Tagesbestergebnis von 562 Holz, womit sie ihren MP und einige Überholz sicherte. Wieder einmal lag es am Schlussduo, doch nicht immer ist das Glück dem SKC treu. Diesmal mussten Melanie Schwarzmann und Manuela Haßfurther jedes Holz erkämpfen. Schwach startete Schwarzmann, kämpfte sich aber wieder heran und gab mit 541:542 unglücklich den MP ab. Vier sehr ausgeglichene Durchgänge von Haßfurther reichten nicht aus (535 Holz), ihre Gegnerin erzielte die Tagesbestleistung (574), was den Gästen den verdienten Sieg einbrachte.



Damen II, Bezirksoberliga

SKC Eggolsheim II -

TSG Bamberg 6:2 MP

Gegen den Tabellenletzten legte Eggolsheim II gut los. Sowohl Silvia Bessler, die sich mit Jasmin Hahn einen Durchgang teilte (523) , als auch Simone Schramm (526) waren den Gegnern deutlich überlegen. 112 Überholz gaben sie dem Mittelpaar mit auf den Weg. Hier holte Christina Bäz (520) einen weiteren MP.

Obwohl Otrud Will ein super Spiel hinlegte und sogar Mannschaftsbeste sein sollte, musste sie sich mit 531:592 Holz geschlagen geben. In der Schlusspaarung wurde es noch mal interessant. Sandra Helmreich gelang es, mit 527:522 Holz knapp ihr Spiel zu gewinnen. Nicole Lache hatte aber einen schlechten Tag erwischt, sie musste den Kürzeren ziehen. Trotzdem stand am Ende ein 6:2-Sieg.



Herren, Landesliga

SKC Eggolsheim -

SV Herschfeld 1:7 MP

Die nächste Niederlage mussten die Herren I hinnehmen. Die Gäste vom SV Herschfeld waren beim 7:1-Erfolg das klar bessere Team. Die 3216:3404-Niederlage bedeutet wohl die höchste Heimniederlage seit Jahren.

Bereits in den Startpaaren war ein Klassenunterschied zu sehen. Dieterich vom SV (605) machte mit Markus Hausner (532) kurzen Prozess. Auch für Kai Postler (537) gab es gegen Kugler (573) nichts zu erben. 0:2 und Minus 109 war die niederschmetternde Zwischenbilanz.

Im mittleren Abschnitt lieferte sich Manni Krolikowski ein spannendes Duell, musste sich aber hauchdünn mit 551:556 bei 2:2 Satzpunkten geschlagen geben. Anders sah es auf den Nebenbahnen aus. Dort stand Thomas Hollmann (112+114) neben sich, und Daniel Dieterich, einer der Top-5-Spieler der Liga, hatte leichtes Spiel (567). Für die letzten 47 Wurf kam Reinhold Trautner in die Partie und konnte mit starken 20 Minuten (156+154) zumindest Ergebniskosmetik betreiben. Zusammen erreichten sie 536 Holz. 0:4 mit einem Holzunterschied von nahezu 150 - unter normalen Bedingungen nicht mehr aufzuholen, so das Zwischenfazit vor dem Schlusspaar.

Otto Dörfler bestätigte wieder seine Probleme auf der Heimbahn und ging mit mageren 505 (gegen 571) von der Bahn. Den Ehrenpunkt holte Chris Schlund, der auf den ersten 60 Würfen hervorragenden Kegelsport zeigte (143+158), aber dann angesichts des Spielstandes die Spannung nicht mehr hochhalten konnte. Am Ende gewann er sein Duell mit 555:532 bei 3:1 Sätzen.



Herren II, Bezirksoberliga

RSC Oberhaid -

SKC Eggolsheim 6:2

Gut verkaufte sich das 2. Herrenteam in Oberhaid. Gegen das Spitzenteam verlor man zwar mit 2:6 MP bei 3014:3080 Holz, doch bei allen sechs Duellen konnte man ordentlich Paroli bieten.

Die beiden Punkte für den SKC holten Willi Schumm bei seinem 504:482-Erfolg und Jörg Pfennigsberg(525:495). red