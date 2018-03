Eine 46-Jährige stellte Donnerstagfrüh ihren schwarzen Ford Focus am Bahnhof ab. Als sie am Freitagnachmittag wieder zurückkam, stellte sie an der hinteren Stoßstange eine Beschädigung fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter der Telefonnummer 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen. pol