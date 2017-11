Schwarz will mit CSU und Grünen den Rückbau der AEO durchsetzen

Im Bamberger Stadtrat herrscht weitgehend Einigkeit für den Rückbau der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) im Osten der Stadt. Der Bamberg-Forchheimer Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz fordert nun auch ein Bündnis der lokalen Bundestags- und Landtagsabgeordneten. "Ich habe Lisa Badum, Thomas Silberhorn, Melanie Huml und Heinrich Rudrof eingeladen, über das weitere Vorgehen an einem runden Tisch zu beraten. Wir dürfen die Stadt Bamberg hier nicht im Regen stehen lassen." Der SPD-Politiker sieht die Chance, den Rückbau vor 2025 in die Wege zu leiten. "Auf kommunaler Ebene haben wir ein breites Bündnis, das sich für den Rückbau der Aufnahmeeinrichtung ausspricht. OB Andreas Starke (SPD) kämpfe für den Stadtratsbeschluss, die Kapazität der AEO auf 1500 Plätze zu begrenzen. Bamberg brauche die Unterstützung seiner Bundestags- und Landtagsabgeordneten.

Im Oktober sprach die Bundeskanzlerin von guten Erfahrungen, die man mit Einrichtungen, wie der AEO in Bamberg gemacht hat. "Ich habe sie und den Ministerpräsidenten informiert, dass die Situation vor Ort eine andere ist. Das bestätigen mir Flüchtlingsinitiativen, Helferkreise und Anwohner der Stadtteile vor Ort."

Schwarz sieht die Chance, dass ein Bündnis der Bundestags- und Landtagsabgeordneten beim Rückbau der AEO etwas bewirken könnte. Die Region sei mit drei Bundestags- und zwei Landtagsabgeordneten überdurchschnittlich gut vertreten. "Mit Frau Huml sitzt eine Bambergerin sogar am Kabinettstisch der Staatsregierung. Dort wird die Angelegenheit verhandelt", so Schwarz. MW