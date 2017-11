Schwangere wird bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall sind am Montag gegen 14.20 Uhr zwei Personen verletzt worden. Eine Autofahrerin wollte mit ihrem Pkw von der Straße Siebenäcker in die Auraer Straße einbiegen. Da die 57-Jährige von der Sonne geblendet wurde, übersah sie, dass ein Pkw vor ihr verkehrsbedingt halten musste. Sie fuhr mit ihrem Wagen auf das Heck auf.

Da sich die Beifahrerin in der 32. Schwangerschaftswoche befindet und nach dem Unfall über Schmerzen im Bauchbereich klagte, wurde sie in ein Krankenhaus nach Schweinfurt gebracht. Über den Gesundheitszustand von Kind und Mutter hat die Polizei noch keine Erkenntnisse. Die Fahrerin des getroffenen Autos klagte über Schmerzen im Nackenbereich. pol