Schwächeanfall am Steuer

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr bog ein 53-jähriger Pkw-Fahrer von der Bundesstraße 470 nach links auf den Marktplatz ab. In diesem Moment erlitt er offenbar einen Schwächeanfall, denn er verlor die Kontrolle über sein Auto. Er touchierte eine Mauer und fuhr anschließend ungebremst noch rund 100 Meter. Danach durchfuhr er die Hecke eines Vorgartens und prallte gegen eine Hauswand. Anschließend durchbrach er eine weitere Hecke, ehe er mit seinem Fahrzeug vor einer weiteren Hauswand zum Stehen kam. Der Fahrer sowie seine neunjährige Tochter, die mit im Auto saß, wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden beide nach der Erstversorgung an der Unfallstelle vorsorglich in ein Klinikum in Fürth eingeliefert. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf rund 27 500 Euro beziffert. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. pol