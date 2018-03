Schutz vor Hackern in VG Dormitz

Investitionen in die IT-Sicherheit und Ausstattung der Verwaltung im Rathaus Dormitz standen auf der Tagesordnung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dormitz, Kleinsendelbach und Hetzles. Der vorhandene Server ist seit sieben Jahren in Betrieb und hat seinen Lebenszyklus nun überschritten, erklärte der VG-Vorsitzende und Hetzleser Bürgermeister Franz Schmidtlein (BHH).

Wegen möglicher Angriffe von außen mit der steten Gefahr von Datendiebstahl, den drohenden rechtlichen Konsequenzen und wegen der im Mai in Kraft tretenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) müsse die IT-Infrastruktur auf den technisch aktuellsten Stand gebracht werden, betonte Geschäftsleiter Nicky Weber.



Raumbedarf

Der frühere Arbeitsplatz im Eingangsbereich des Rathauses existiert nicht mehr, da die Mitarbeiter beim Schließen und Öffnen der Türen permanent Zugluft ausgesetzt waren. Die Verwaltung benötigt jedoch dringend ein weiteres Büro, teilte Weber mit. Dieses könnte man im Eingangsbereich optisch und sicherheitstechnisch durch eine Glasfront und eine Türe realisieren. Im Obergeschoss möchte die Verwaltung ebenfalls einen zusätzlichen Besprechungsraum schaffen.

Die Gemeinschaftsversammlung befürwortete die Investitionen. Die Mittel für den Umbau in Höhe von 9726 Euro werden im Haushalt berücksichtigt. Die Anschaffung eines Info-Terminals mit Leit- und Orientierungssystem im Eingang zum Preis von 1500 Euro wurde einstimmig beschlossen.



Finanzplan

Nach der Zustimmung zum Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2021 trug Kämmerin Ursula Lauterbach die Eckpunkte des Haushalts 2018 vor, der im Verwaltungshaushalt mit 1 074 500 Euro und im Vermögenshaushalt mit 95 100 Euro abschließt. Die größte Ausgabengruppe der Verwaltungsgemeinschaft sind die Personalkosten mit 811 200 Euro. Hier wurde eine Tarifsteigerung von zwei Prozent eingearbeitet. Ein Grund für die erhöhten Personalkosten ist die Schaffung von zwei zusätzlichen Planstellen für Fachkräfte in Vollzeit. Bei einer Einwohnerzahl von 4832 in der VG errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 36,16 Euro. wi