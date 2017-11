red



Auf Einladung der katholischen-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba waren 43 Frauen ins Schützenhaus in Thulba gekommen, um sich zum Thema "Frauen im Visier von Betrügern und Dieben" zu informieren. Nach einem Frühstück sprach Roland Schmied, Kriminaloberkommissar von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Schweinfurt, über Betrug per Telefon, Haustürdelikte, Diebstahl unterwegs, Sperrung von Kredit- und Debitkarten bei Verlust. Zu den Themen Enkeltrick, Schockanruf und falsches Gewinnversprechen führte der Referent mit einer eindrucksvollen Video-Demonstration in die Begleitumstände der Betrugsmasche ein. Anhand vieler Beispiele erklärte er die Tricks der Betrüger und zeigte, wie man sich dagegen wappnen kann. Viele Informationen zum Schutz vor Betrug finden sich auch auf der homepage der Polizei www.polizei.bayern.de