Schumacher Packaging stellt neue Palette vor

Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größten familiengeführten Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, hat auf der diesjährigen Fachmesse LogiMAT in Stuttgart die papierbasierte Transportpalette CargoPropal für den Transport in Ein- und Mehrwegsystemen vorgestellt. Die Innovation ist das Material, aus dem die Palette gefertigt ist: ein Papierhohlprofil namens CargoProfil. Dies macht die neue Transportpalette sehr leicht, zugleich aber genauso belastbar und stabil wie herkömmliche Holzpaletten, wird in einer Pressemitteilung des Unternehmens erklärt. Während eine bisher übliche Euro-Palette 28 Kilogramm wiegt, bringt die neue CargoPropal auf Papierbasis nur rund sieben Kilogramm auf die Waage.

Gleichzeitig sorgten die glatten Oberflächen und stoßabsorbierenden Kanten der neuen Palette dafür, das Verletzungsrisiko beim Verladen zu minimieren. Zudem eigne sich CargoPropal auch für den Transport von Lebensmitteln ideal, weil mit dem neu entwickelten Material Hygienevorschriften problemlos einzuhalten seien. Anders als Holz benötige das Papierprofil keine Vorbehandlung und sei hygienisch völlig unbedenklich.

"Die innovative CargoPropal Palette ist in der Standardgröße von 1200 x 800 mm erhältlich. Das Papiermaterial der Palette lässt sich einfach über das Altpapier entsorgen. Es ist vollständig recycelbar und damit ebenso ressourcenschonend wie umweltfreundlich", heißt es in der Pressemitteilung.

Die Schumacher Packaging Gruppe mit Stammsitz in Ebersdorf (seit der Gründung 1948 dort angesiedelt) ist ein Experte für maßgeschneiderte Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe. Schon seit Jahren zählt das inhabergeführte mittelständische Unternehmen zu den Produktivitäts- und Technologieführern der Verpackungsbranche. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete Schumacher Packaging nach eigenen Angaben einen Jahresumsatz von 591 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl der Gruppe beträgt derzeit rund 3000. red