Schulsanierung: Es geht voran

Mit der energetischen Sanierung des Stadtsteinacher Schulhauses geht es voran. Die Ausschreibungsergebnisse für den Umbau der Heizungsanlage, für die Kunststofffenster und das Wärmedämmverbundsystem beschäftigten den Stadtrat. Alle Auftragsvergaben erfolgten einstimmig.



Wenige Angebote

Die Auswahl an Angeboten war in allen drei Fällen nicht groß. So hatten für den Umbau der Heizungsanlage von 16 im Zuge der beschränkten Ausschreibung angefragten Firmen nur drei ein Angebot abgegeben. Der günstigste Anbieter musste ausgeschlossen werden, da er ein nicht gleichwertiges Rohrmaterial angeboten hatte. Den Auftrag erhält damit die zweitgünstigste Firma Hugo Weber aus Bayreuth für rund 123 000 Euro.

Den Auftrag für die neuen Kunststofffenster vergab der Stadtrat an die Firma Dudnitz aus Weidenberg-Neukirchen, die mit rund 129 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Für rund 50 000 Euro liefert die Firma Zeuß & Gäßlein aus Küps die Wärmedämmung.

Sehr zufrieden sind die Stadtsteinacher mit der Leistungsfähigkeit ihrer Kläranlage. "Das Wasser, das rausläuft, ist sauber. Unsere Werte passen", sagte Bürgermeister Roland Wolfrum.



Der Schlamm muss weg

Dennoch sind Investitionen nötig: 2000 Kubikmeter Klärschlamm müssen aus den beiden Absetzbecken entsorgt werden. Die kostengünstigste Variante ist die landwirtschaftliche Verwertung. Den Auftrag dafür erhielt die Firma Wedel aus Ansbach für rund 44 000 Euro. db