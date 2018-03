Schulgeschichten aus der Gemeinde Michelau

Die unterschiedlichsten Gefühle werden wach bei der Erinnerung an die eigene Schulzeit. Auch wenn das alles schon Jahrzehnte her ist, das alte Schulgebäude längst verschwunden ist, so ist/war die Schulzeit doch eine prägenden Phase der eigenen Jugendentwicklung. In seinem CHW-Vortrag zur Ortsgeschichte von Michelau und seinen Gemeindeteilen nimmt sich Referent Ernst Schmidt der Erinnerungen an Lehrer und Schüler an und erzählt die Schulgeschichten aus der Gesamtgemeinde. Der Referent spannt einen großen Bogen von den Kloster- und Lateinschulen des Mittelalters über die Tätigkeiten vom "armen Dorfschulmeisterlein" auf dem Lande im 18. und 19. Jahrhundert bis zu den viel diskutierten Schulreformen der 60er und 70er Jahre.Teilnehmen kann man an dem CHW-Vortrag am heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr in den Räumen des Korbmuseums. Im Bild das alte Schulgebäude in der Ortsmitte von Michelau, das im September 1974 abgerissen wurde. Foto: Klaus Gagel (Repro)