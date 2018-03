Schulförderverein bringt den Spielplatz auf Vordermann

Der Schulförderverein hat sich des Spielplatzes an der Grundschule angenommen. Dafür sind neben der ehrenamtlichen Arbeit auch einige finanzielle Mittel notwendig, um speziell die geprüften Geräte anzuschaffen. Diese kommen zum einen aus den Erlösen der Schulveranstaltungen, zum anderen konnte sich der Verein über viele Spenden freuen. Wie die Vorsitzende Vera Sorgenfrei berichtete, sei die Schaukel bereits fertiggestellt. Die Fundamente der Rutsche werden jetzt, wenn es das Wetter zulässt, gesetzt. Allein diese beiden Spielgeräte hätten mit über 6600 Euro in der Vereinskasse zu Buche geschlagen. Weiterhin berichtete sie über die einzelnen Veranstaltungen wie Fasching, Sommerfest oder die gemeinsame Weihnachtsfeier mit dem Kindergarten. Schulleiterin Silke Wachter berichtete von zwei Kombiklassen mit insgesamt 46 Kindern. Neu sei die Ganztagsschule, welche eine kostenfreie Mittagsbetreuung für die Kinder anbietet. Im Zuge der Projekttage werde man jetzt eine Wetterstation bauen und auf nachhaltiges Einkaufen hinwirken. Als weitere Einnahmemöglichkeit für den Spielplatz, wünschenswert wäre noch eine Seilbahn, könnte der "Kindersprint" in Betracht gezogen werden. Dabei schließen die Kinder vorher entsprechende "Sponsorenverträge" ab und das Geld wird anschließend für ein entsprechendes Projekt verwendet. Zur Freude der Versammlungsteilnehmer hat Zweiter Bürgermeister Ludwig Pötzinger eine Spende vom Bürgerverein übergeben. Dessen Vorstandschaft hat in der letzten Woche beschlossen, dem Schulförderverein 300 Euro zukommen zu lassen. Am 13. Juli 2019 will man zum 25-jährigen Bestehens der Nordwaldhalle ein größeres Schulfest durchführen. mw