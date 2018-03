Schulen arbeiten international

Die MS Herzogenaurach hat sich erfolgreich für ein länderübergreifendes "Erasmus+"-Projekt qualifiziert. Im Rahmen des Projektes mit dem Titel "Schule@Wirtschaft@Hand in Hand" sollen in den nächsten zwei Jahren immer wieder Treffen der sechs teilnehmenden Länder stattfinden, bei denen sich Lehrer und Schüler unter anderem über den Berufsvorbereitungsprozess austauschen und gemeinsam Ideen erarbeiten, wie man diesen bestmöglich gestalten kann. Dazu sollen auch Vertreter aus der Wirtschaft ins Boot geholt werden. Das Auftakttreffen der Lehrer fand bereits erfolgreich in Niedzica in Polen statt. Im Mai besuchen dann die Arbeitsgruppen aus den teilnehmenden Ländern Polen, Italien, Bulgarien, Österreich und Italien Herzogenaurach, um die Metropolregion, ihre Wirtschaft, sowie die Berufsvorbereitung an der Mittelschule Herzogenaurach näher kennenzulernen. red