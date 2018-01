Schule und Schüler erhalten Unterstützung

Zwei Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdi) helfen an der Grundschule in Stockheim. Für Rektorin Astrid Kestel stellen die die 17- jährige Hanna Schlick aus Haig und die 18-jährige Eva Dressel aus Reitsch eine große Bereicherung für den Unterricht und für die Grundschule dar. Beide machten in diesem Jahr ihr Abitur am Kaspar-Zeuß-Gymnasium und hoffen, viele Erfahrungen und Eindrücke für ihre zukünftige Berufslaufbahn mitzunehmen. Während Hanna Schlick ein Lehramtsstudium machen will, ist Eva Dressel noch in der Orientierungsphase. Beide fühlen sich jedenfalls nach eigenen Aussagen sehr wohl in der Grundschule und haben viel Spaß bei der Betreuung der insgesamt 42 Erstklässler in zwei Schulklassen.

Und die Resonanz der Schüler ist hervorragend. "Die laufen uns teils hinterher", sagen die beiden Bufdi. Sie haben an der Schule auch pädagogisch soziale Aufgaben. In den ersten Klassen in Stockheim befinden sich auch Kinder mit fremder Muttersprache. Auch diese Kinder gilt es, bei der Eingewöhnung zu betreuen. Und auch Kinder mit besonderem Förderbedarf sind dabei.

Neben der Hausaufgabenbetreuung bieten die Bufdis auch ihr Wissen und Engagement in Angeboten der Offenen Ganztagsschule in Arbeitsgemeinschaften wie Tanz an. Sie übernehmen zudem die Frühaufsicht und die Busbegleitung am Schulweg. Die Mithilfe in den Schulküchen und bei der Essensausgabe gehören zu den organisatorischen Aufgaben. Zu den allgemeinen Aufgaben zählen die vorübergehende Beaufsichtigung der Schüler, die Begleitung bei Unterrichtsgängen und Fahrten, Wandertagen und Schullandheimaufenthalten.

Bürgermeister Rainer Detsch freute sich, zwei engagierte Bufdi aus der Gemeinde Stockheim in der Grundschule willkommen heißen zu können. eh