Schulanmeldung an der Volksschule Roth

Die Schulanmeldung für alle Schulneulinge findet am Dienstag, 10. April, von 13 bis 14.30 Uhr im Schulhaus in Roth, Büschlein 2, statt.



Regelungen

Für das kommende Schuljahr gelten folgende Regelungen: Angemeldet werden müssen alle Kinder, die bis zum 30. September 2018 ihr sechstes Lebensjahr vollendet haben, außerdem auch die im Vorjahr zurückgestellten Kinder (Zurückstellungsbescheid ist bei der Anmeldung vorzulegen) und diejenigen, die die Eltern für das kommende Schuljahr zurückstellen lassen wollen (schriftlicher Antrag der Erziehungsberechtigten sowie ein ärztliches Attest sind notwendig).

Auf Antrag der Eltern können auch die Kinder angemeldet werden, die in den Monaten Oktober bis Dezember 2018 sechs Jahre alt werden. Voraussetzung dafür ist wie bei allen anderen Schulneulingen auch, dass die geistigen, körperlichen und sozialen Gegebenheiten für eine Schulfähigkeit vorhanden sind. Bei Kindern, die nach Feststellung der Schule noch nicht schulfähig sind, muss der Antrag der Eltern abgelehnt werden. Ferner wird auf Antrag der Erziehungsberechtigten ein Kind eingeschult, das nach dem 31. Dezember 2018 sechs Jahre alt wird, wenn aufgrund der körperlichen, sozialen und geistigen Entwicklung zu erwarten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen wird. Hierbei ist ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich, das die Schulfähigkeit bestätigt.



Geburtsurkunde mitbringen

Die Geburtsurkunde oder das Stammbuch sowie die Bescheinigung des Gesundheitsamtes über die Schuleingangsuntersuchung sind ebenfalls mitzubringen. red