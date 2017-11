Schuhkarton sorgt für große Freude

Auch in diesem Jahr beteiligen sich im Coburger Land an der Aktion wieder viele Menschen aller Altersklassen; von Kindergärten bis Seniorenheimen reicht die Palette der Stellen, wo bereits eifrig und liebevoll Päckchen gefüllt werden. Dazu kommen Schulen, Firmen spenden Produkte ihrer Herstellung, Frauen stricken Strümpfe, Mützen, Schals. Zahnbürsten und -creme kommen von Zahnärzten. Seniorengruppen bekleben die Kartons weihnachtlich. Wie Sibylle Körber betont, gehen die Sach- und Geldspenden zu 100 Prozent nach Moldawien. Jeder liebevoll gepackte Karton sei somit Garant für leuchtende Kinderaugen an Weihnachten in dem fernen Land.

Sänger der ehemaligen "Liedertafel" Ahorn treffen sich aus Altersgründen nur noch einmal im Monat zum Stammtisch. Wenn auch nur noch selten gesungen wird, nutzen die Männer die regelmäßigen Zusammenkünfte jedoch sinnvoll. Derzeit packen sie in ihrem einstigen Probenlokal Sportheim Ahorn mit Eifer und viel Liebe "Schuhkartons für Moldawien".

Friedrich Heidenreich: "Als wir von dem Akt der Nächstenliebe erfahren haben, beschlossen wir spontan, in der Vorweihnachtszeit dabei mitzumachen. Wir sind begeistert von der Aktion für arme Kinder und hoffen, dass sich diese noch weiter entwickelt!" Wie Körber hervorhebt, handele es sich bei "Schuhkarton für Moldawien" um eine Geschenkeaktion, nicht Hilfsaktion. Vor Ort werden die Präsente von Pastor Andrej Coselev und dessen Frau Karina in Empfang genommen. Die beiden kümmern sich auch um die Transport- und Zollformalitäten.

In dem armen Land, weiß die Initiatorin zu erzählen, werde "Weihnachten für alle" mit Spielprogrammen, Geschenken und Religionsunterricht für Kinder durchgeführt. Dabei würden die Päckchen aus dem Coburger Land in Schulen, Krankenhäusern sowie Kinder- und Waisenheimen verteilt. Die Coselevs hat Sibylle Körber durch Karinas Mutter, die in Coburg lebt, kennengelernt.