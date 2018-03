Schützen ermitteln bei Spielnachmittag ihren Ferienkönig 2017

jb



Die Schützengesellschaft Oberleichtersbach 1960 e.V. organisierte einen Nachmittag mit Spiel, Spaß und Spannung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. In verschiedenen Stationen erspielten sich die jungen Teilnehmer Punkte, die bei der Ermittlung des Ferienkönigs halfen. Jedoch standen nicht die gesammelten Punkte im Mittelpunkt, sondern der Spaß und die Unterhaltung der Kinder.Nachdem sie jede Station absolviert und den Laufzettel, auf dem die Punkte notiert wurden, abgegeben hatten, wiederholten die Kinder die Stationen, die ihnen am besten gefallen hatten. So wurde beispielsweise der Parcours, bei dem man ein Ei auf einem Löffel balancieren musste, nicht nur einmal, sondern gleich mehrfach von den Kindern genutzt. Auch die Stationen Dosenwerfen und Luftballonschießen mit Pfeil und Bogen wurden ständig genutzt, so dass die Teilnehmer immer eine Beschäftigung hatten. Auch an der Station mit dem Lichtgewehr fanden die Kinder großen Gefallen.Da gegen Ende des Nachmittags das Wetter nicht mehr mitspielte, endete der Nachmittag im Schützenhaus mit der Urkundenverleihung. Ferienkönig 2017 wurde Luna Zeier, die zusätzlich zur Urkunde einen kleinen Pokal erhielt. Alle Bilder unter https://www.schuetzengesellschaft-oberleichtersbach.de/ verein/galerie/ferienspiele-2017/ Bei Interesse können sich Kinder und Jugendliche über das Bogenschießen (ab fünf Jahren) und das Lichtgewehrschießen (ab acht Jahren) informieren. Dazu können die Interessierten zum Training kommen und schnuppern. Lichtgewehrtraining ist montags ab 18.30 Uhr, Bogenschießen samstags ab 17 Uhr, im Winter wird in der Turnhalle der Grundschule Oberleichtersbach trainiert.