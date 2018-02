Schützen der SG Kronach sind gleich vier Mal erfolgreich

Für die Schützen der SG Kronach verlief der achte Durchgang der Luftgewehr- und Sportpistolen-Rundenwettkämpfe erfolgreich. Nur die Sportpistolenschützen Kronach I mussten eine Niederlage einstecken.

Mit dem Luftgewehr gewann Kronach I (Gauoberliga) bei den Grenzlandschützen Fürth am Berg I knapp mit 1487:1491 Ringen. Kronach II (Gauklasse) schoss daheim gegen die SG Wallenfels I und gewann klar mit 1405:1376 Ringen. Damit liegt Kronach II nun vor Wallenfels an der Tabellenspitze der Gauklasse.

Alle drei Sportpistolenmannschaften hatten diesmal Heimvorteil. Diesen konnte einzig Kronach I (Gauoberliga) nicht nutzen: Mit 1065:1068 Ringen

unterlagen sie knapp der SG Ebersdorf I. Kronach II (Gauklasse) trat gegen die Scharfschützengesellschaft Lichtenfels II an und holte mit 774:697 Ringen einen klaren Sieg. Ebenfalls erfolgreich waren die Schützen von Kronach III (A-Klasse), die den SV Steinachtal Hassenberg I mit 746:679 Ringen klar besiegten.



Luftgewehr

Fürth am Berg I 1487 Ringe (10389) : Timo Gahn 378, Alexander Engel 377, Jürgen Anders 374, Fabian Kiesewetter 358.

Kronach I 1491 Ringe (8941): Marc Jungkunz 393, Kerstin Jungkunz 376, Tim Förster 364, Alina Müller 358.

Kronach II 1405 Ringe (9775): Alexander Rösch 366, Jan Biniszewski 365, Daniel Höfner 340, Chiara Mitter 334.

SG Wallenfels I 1376 Ringe (9740): Stefan Müller-Gei 369, Georg Köstner und Harald Müller je 350, Helmut Behrschmidt 307.



Sportpistole

Kronach I 1065 Ringe (8258): Karl Pfretzschner 270, Frank Trapper 269, Michael Heim 268, Karl Dorsch 258.

SG Ebersdorf I 1068 Ringe (8349): Julian Gaiser 274, Jürgen Haas 272, Torsten Spickmann 269, Georg Klug 253.

Kronach I 774 Ringe (6029): Markus Eber 272, Steffen Rost 264, Bernd Korb 238.

Lichtenfels II 697 Ringe (5952): Christian Böge 264, Robert Herbst 226, Gabi Freitag 207.

Kronach III 746 Ringe (4340): Andre Weiher 251, Johannes Wunder 250, Katharina Pfretzschner-Runge 245.

Hassenberg I 679 Ringe (5015): Stefan Schwarz 242, Udo Lindner 220, Thomas Fröber 217. rch