"Schüßler-Salze im Alltag" lautet das Thema eines Vortrags, zu dem die Volkshochschule Obertrubach einlädt. An diesem Abend lernen die Kursteilnehmer, welche Schüßler-Salze sie in ihrer Hausapotheke auf jeden Fall haben sollten, wann und wie sie diese einsetzen und dosieren. Es wird erklärt, wie die Schüßler-Salze wirken und wann sie die einzelnen Salze einsetzen können. Tipps für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bei durchsichtigen Zahnspitzen, Hornhaut an den Füßen bis hin zur Schönheitspflege werden gegeben. Die Veranstaltung, eigentlich geplant für Dienstag, 20. März, wird auf Donnerstag, 22. März, verschoben. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaus in Obertrubach. Interessierte können sich noch unter Telefon 09245/9880 anmelden. red